Grimes in Chelsea Manning sta se razšli

Pevka Grimes in žvižgačica Chelsea Manning, ki sta se začeli sestajati meseca marca, sta se razšli. Kot je povedal neki vir blizu nekdanjega para, naj bi imeli težave v razmerju že nekaj časa, sestajati pa sta se začeli, ko se je 34-letna pevka že drugič razšla z očetom svojih dveh otrok, podjetnikom Elonom Muskom.

Čeprav naj bi zveza med pevko Grimes in žvižgačico Chelsea Manning postajala vedno bolj resna, to očitno ni držalo, njune zveze naj bi bilo pravzaprav konec. 34-letna pevka in 34-letna žvižgačica naj bi se začeli sestajati meseca marca, ko se je Grimes že drugič razšla z očetom njenih dveh otrok, Elonom Muskom.

icon-expand Grimes in Chelsea Manning FOTO: Profimedia

Kot je za Page Six razkril neki vir blizu nekdanjega para, sta pevka in žvižgačica skupaj živeli v mestu Austin v Teksasu, Manningova pa naj bi obdržala tudi stanovanje v Brooklynu. Istega meseca je Vanity Fair razkril, da se je Grimes, katere pravo ime je Claire Boucher, s pomočjo nadomestne matere razveselila drugega skupnega otroka z ustanoviteljem Tesle. "Najverjetneje ga bom naslavljala kot mojega fanta, čeprav je najino razmerje zelo fluidno. Živiva v ločenih gospodinjstvih in sva najboljša prijatelja," je o zvezi z Muskom takrat povedala pevka.