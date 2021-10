Grimes po razhodu z Muskom bere Marxov Komunistični manifest

Grimes , ki se je prejšnji mesec razšla z milijarderjem Elonom Muskom , so paparaci ujeli na losangeleških ulicah pri branju knjige Komunistični manifest Karla Marxa . To je bilo prvič, da se je po razhodu pojavila v javnosti, s knjigo v roki pa je pritegnila veliko pozornosti. Vpadljiva je bila tudi njena vilinska oprava rjavo-vijolične barve s kapuco, ki si jo je zvezdnica povesila čez glavo.

Na fotografijah deluje zelo zatopljena v branje manifesta, v katerem sta Marx in Engels predstavila svojo idejo o pravični delitvi bogastva in brezrazredni družbi. Pevka je morda z izbiro knjige želela kaj namigniti javnosti ali svojemu nekdanjemu fantu, ki je po Forbsu trenutno najbogatejši moški na svetu.

Tako Grimes kot Elon sta se v preteklosti opredelila kot socialista. Musk je leta 2018 na Twitterju zapisal, da je socialist, "a ne tak, ki preusmerja vire od najbolj produktivnih, k najmanj produktivnim, ker se pretvarja, da je to dobro, hkrati pa dejansko povzroča škodo". Dodal je, da meni, da pravi socializem išče največjo korist za vse. Na drugi strani je zvezdnica svojim oboževalcem na TikToku podala svoj pogled na komunizem. Dejala je, da sicer komunisti v večini niso preveč navdušeni nad umetno inteligenco, a je po njenem to najhitrejša pot do komunistične družbe, saj bi lahko rešila revščino.

Fotografije kanadske pevke so na družbenih omrežjih požele burne reakcije. Nekateri oboževalci so zapisali, da je to njen obupen poskus, da dobi pozornost po razhodu, drugi pa so se na njen račun raje pošalili. "Grimes doživlja sanje večine ljudi, ki berejo Komunistični manifest v kavarni: ljudje so opazili, da ga bere," je zapisal uporabnik Twitterja, drug pa je preko fotografije, na kateri bere Marxovo delo zapisal: "Pustite se mi pretvarjati, da nisem pravkar hodila z milijarderjem."