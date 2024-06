Grozi Amal Clooney kazenski pregon iz ZDA? Njen mož poklical Belo hišo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Vitez se je odpravljal na križarsko vojno in tik pred odhodom je poklical prijatelja in svojo ženo. Prijatelju je izročil ključ deviškega pasu svoje žene in rekel: ''Obema zaupam in vem, da mi bosta ostala zvesta. Ti zvesta moja žena in ti zvesti moj prijatelj. Če me čez deset let ne bo nazaj, lahko pas odkleneta in ti, moj prijatelj, me nadomesti v mojem zakonu.'' Tako je dejal in odjezdil. Čez eno uro ga je, v diru, dohitel prijatelj in mu ves zadihan rekel: ''Zmotil si se! Napačni ključ si mi dal!''