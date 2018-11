Grozljive, zapeljive in zabavne maske slavnih

Noč čarovnic je že za nami, zvezdniki pa so ta praznik izkoristili kot priložnost, da so lahko za en dan postali popolnoma neprepoznavni. Nekateri so se odločili za zapeljive in razgaljene kostume – tako so storile sestre Kardashian – Jenner, ki so počastile Kendallin vstop med vrste Victorijinih angelčkov in se za noč čarovnic fotografirale kot zapeljivi angelčki z velikimi belimi krili. Manekenka Emily Ratajkowski, kateri razkazovanje telesa ni nikakršna neznanka, je noč čarovnic izkoristila kot novo priložnost, ob kateri je lahko pokazala svojo manekensko postavo, zakonca Timberlake sta se s sinom Silasomodločila za duhovito preobleko v lego junake filma Batman, zakonca Chrissy Teigen in John Legend pa sta prevzela podobi članov britanske kraljeve družine. Več utrinkov si lahko ogledate na priloženih fotografijah spodaj.

Sestre Kardashian kot Victorijini angelčki