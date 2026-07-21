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Grozljivka ali naključje – v najetem stanovanju našli svojo fotografijo

San Diego, 21. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
fotka

Ko prek Airbnbja najamete apartma, si verjetno ne predstavljate, da boste v njem našli fotografijo, na kateri ste vi sami z očetom, bratom in sestro. A tudi to se lahko zgodi. Bi vas to prestrašilo ali navdušilo? No, tiktokerko Aubrey Birrell je družinska fotografija presenetila v namestitvi v San Diegu, svojo izkušnjo pa je delila na družbenih omrežjih.

Ustvarjalka spletnih vsebin Aubrey Birrell in njena družina so se nedavno odločili za bivanje v enem od apartmajev, ki so ga najeli prek Airbnbja. A stanovanje v San Diegu je ponudilo presenečenje, ki ga resnično niso pričakovali.

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V njem so namreč odkrili veliko uokvirjeno fotografijo, na kateri so prepoznali sami sebe. Aubrey je situacijo dokumentirala tudi na družbenem omrežju TikTok, kjer je posnetek do zdaj zbral več kot 850.000 ogledov. Kot je povedala, družina do zdaj ni imela nobenih predhodnih stikov z lastniki ali lokacijo, kar je odkritje naredilo še toliko bolj nepričakovano. Fotografija, ki visi na steni apartmaja, prikazuje njenega očeta, sestro in brata pred približno desetimi leti.

Obiskovalke je v najtem stanovanju presenetila fotografija, na kateri so odkrili sami sebe.
Obiskovalke je v najtem stanovanju presenetila fotografija, na kateri so odkrili sami sebe.
FOTO: TikTok

Po besedah vplivnice je nenavaden detajl prvi opazil njen oče. Ob ogledu slike na steni je izrazil presenečenje nad tem, kako zelo je moški na fotografiji podoben njemu. Po kratkem začetnem dvomu so preostali člani družine pristopili k steni in osupnili. Ugotovili so, da slika dejansko prikazuje očeta, sestro Libby in brata Bradyja v času pred desetimi leti. Aubrey je v svojem viralnem videu potrdila: "To je moj oče. To je moja sestra, to pa Brady, moj brat pred desetimi leti. Oni so dobesedno del tega Airbnbja."

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Video, ki sta ga na družbenih omrežjih objavili sestri, je hitro pritegnil pozornost spletne skupnosti, kjer so mnogi uporabniki dogajanje označili za "znanstveno fantastiko v realnem svetu". Nekateri so predlagali, da je bila fotografija morda kupljena v lokalni trgovini z rabljenimi stvarmi ali kot del masovne proizvodnje dekoracij, kjer so bila uporabljena dostopna spletna gradiva. Družina sicer namerava kontaktirati gostitelje Airbnbja, da bi dobili odgovore na številna vprašanja, obenem pa Aubrey raziskuje domače albume, da bi potrdila izvorno lokacijo tistega dne na plaži, ko je bil posnetek narejen.

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Airbnb San Diego TikTok Aubrey Birrell zasebnost fotografija družbena omrežja

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