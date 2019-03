Bleščice, srebro in ... ponovno bleščice. 38-letna resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West s svojim zadnjim modnim stajlingom ni bila pretirano uspešna. Tako menijo njeni oboževalci, ki so ji namenili komentarje: ''Takšen stajing se za damo ne spodobi!'', ''Grozna si, to je tvoj najslabši stajling do sedaj!'', ''Neokusno in kičasto,'' in številne druge. To je v primeru Kardashianove precej nenavadno, saj je dolgo veljala za modno influencerko in trendseterko, po kateri so se zgledovale šteivilne pripadnice ženskega spola. Številni so mnenja, da se je njen modni stil močno poslabšal, odkar se je leta 2014 poročila z glasbenikom Kanye Westom.