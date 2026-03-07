Naslovnica
Tuja scena

Grožnja z bombo prekinila koncert srbske dive

Split, 07. 03. 2026 12.47

Avtor:
E.M.
Dragana Mirković - 1

Po poročanju hrvaških medijev je bil sinoči v nočnem klubu v središču Splita za kratek čas prekinjen koncert srbske pevke Dragane Mirković. Nekaj minut po polnoči naj bi v klubu prejeli anonimno prijavo o bombi, zaradi česar so ljudi takoj evakuirali, na teren pa je prišla tudi policija, da bi območje pregledala.

"Po prijavi smo se takoj odzvali. Prostore smo pregledali in ugotovili, da gre za lažno prijavo. Klub je ponovno začel delovati ob 1.15," je potrdila Antonela Lolić, tiskovna predstavnica splitsko-dalmatinske policijske uprave. Policija je prav tako sprožila kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila, kdo stoji za lažno prijavo.

Dragana Mirković
Dragana Mirković
FOTO: Organizator

Sodeč po posnetkih, ki jih je Dragana Mirković delila na svojem Instagramu, se je koncert zaključil lepše, kot se je začel. "Split, najlepša hvala za prečudovit večer," je zapisala ob utrinkih nastopa. Spomnimo, pevka je svojo kariero začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in si skozi desetletja zgradila status zvezde regionalne glasbene scene.

Javnosti je najbolj poznana po pesmih Umirem majko, Pitaju me u mom kraju, Plači zemljo in Do posljednjeg daha. Ne le na področju glasbenega ustvarjanja, uspehe Mirković seje tudi v poslovnem svetu. Je namreč lastnica srbske televizijske postaje DM Sat.

Pred dvema letoma je pozornost medijev pritegnila s presenetljivo novico, da se po 25 letih ločuje od poslovneža Tonija Bijelića. Par je dolga leta veljal za enega najbolj stabilnih in dobičkonosnih na sceni. Delitev premoženja se je tako štela v milijonih.

osservatore
07. 03. 2026 13.59
Srbska diva v Splitu??? Izivanje?
JApajaDAja
07. 03. 2026 13.42
"srpska diva "v splitu?
Rudar
07. 03. 2026 13.36
Diva?
NeXadileC
07. 03. 2026 13.26
Kdo?
NeXadileC
07. 03. 2026 13.25
Diva...
bibaleze
