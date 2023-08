Grška televizija hrvaškega igralca napačno prikazala kot skrajno desnega navijača

Grški televiziji se je po ponedeljkovem spopadu grških in hrvaških nogometnih navijačev, v katerem je umrl 28-letni Grk, zgodil neljub spodrsljaj. Objavili so prizor iz hrvaškega filma Metastaze, v katerem igralec Rene Bitorajac kot nogometni navijač vzklika ustaški pozdrav in dviga roko v nacistični pozdrav, na kar je v petek opozoril igralec sam.

icon-expand Rene Bitorajac je opozoril, da so prizor iz filma uporabili, da bi očrnili in generalizirali eno skupino. FOTO: VOYO V ponedeljek je v Atenah v spopadu med navijači nogometnih klubov AEK in Dinama iz Zagreba zaradi več vbodnih ran umrl 28-letni privrženec atenskega kluba Mikalis Kacuris. Zaradi poškodb so zdravniško pomoč poiskali še štirje Grki in štirje Hrvati, aretiranih pa je bilo okoli 100 ljudi, večinoma navijačev Dinama. Rene Bitorajac, ki v filmu Metastaze igra pripadnika navijaške skupine zagrebškega Dinama Bad Blue Boys, je po objavi posnetka v dnevniku grške televizije opozoril, da so prizor iz filma uporabili, da bi očrnili in generalizirali eno skupino. Obsodil je huliganstvo, pa tudi uporabo prizorov iz igranega filma za namen propagande, očrnitve in generalizacije. "Spomnim se tudi gostovanja v Atenah, na katerem sem bil, ko so na naše navijače vrgli molotovko. Na stadionu se nikoli nisem počutil manj varnega," je še zapisal na družbenem omrežju Instagram. Rene Bitorajac je znan hrvaški igralec, ki je med drugim gostoval v Naši mali kliniki, na VOYO pa ga lahko spremljamo v seriji Območje brez signala.