Grški policisti prekinili ogled kontroverznega filma Joker

Po poročanju portala Euronews so policijski organi v Grčiji prekinili predvajanje filma Joker v dveh atenskih kinematografih. To se je zgodilo potem, ko so prejeli prijave, da se v kinodvoranah nahajajo tudi mladoletne osebe. V Grčiji namreč osebam, starim 17 let ali manj, ogled omenjenega filma ni dovoljen niti v spremstvu staršev. Policisti so iz kinodvoran pospremili 15 mladoletnih oseb, ki so si film prišle ogledati brez starševskega spremstva in štiri mladoletne osebe v spremstvu staršev.

Kinematografom in blagajnikom, ki bodo karte kljub prepovedi prodajali mladoletnikom, grozi globa v višini približno 10.000 evrov.