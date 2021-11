Guccijeva vdova o Lady Gaga: Moti me, da se z menoj ni želela srečati

Italijanka je namreč potožila, da jo je zmotilo dejstvo, da se zvezdnica z njo ni želela srečati pred začetkom filma. Gaga se je na njen komentar hitro odzvala in pojasnila, da je k vlogi želela pristopiti kot preiskovalna novinarka. "Čutila sem, da lahko zgodbi nudim zadoščenje le, če se vanjo podam radovedna in pri tem prevzamem čut preiskovalne novinarke. Le tako sem lahko brala med vrsticami filmskega dogajanja," je britanski reviji pojasnila 35-letnica.

"To je pomenilo, da mi nihče ne bo povedal, kdo je Patrizia Gucci. Niti Patrizia Gucci," je poudarila Gaga, ki ni želela, da bi kdor koli vplival na njeno delo. "Minila so tri leta, odkar sem začela delati na tej (vlogi). Bom popolnoma iskrena in transparentna: kot (Patrizia Reggiani, op. a.) sem živela leto in pol. In devet mesecev sem govorila z naglasom. Ko je bila kamera ugasnjena, se nikoli nisem zlomila. Ostala sem z njo."