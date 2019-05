Guns N' Roses: Zaradi butičnega pivskega izdelka trpi naše dobro ime

Skupina Guns N' Roses, ki se je vpisala v glasbeno zgodovino z uspešnicami, kot so Patience, Don't Cry in November Rain, toži pivovarno, ker naj bi zavajala njihove oboževalce.

Gunsi so v tožbi, ki so jo vložili na kalifornijskem sodišču, zapisali, da jim prodaja piva z imenom, ki spominja na ime skupine, povzroča "nepopravljivo škodo". Zaradi butičnega pivskega izdelka naj "bi trpeli, trpijo oziroma bodo še utrpeli škodo svoje blagovne znamke, poslovni ugled ter dobro ime". Od pivovarne so zahtevali, da sporno pivo umakne iz prodaje z razlogom, da poimenovanja Guns 'N' Rosé niso nikoli odobrili. V tožbi člani zasedbe zahtevajo povračilo nastale škode ter kritje sodnih stroškov.

V pivovarni Oskar Blues Brewery se na vloženo tožbo še niso odzvali, kot navaja The Guardian pa naj ne bi imeli namena umakniti piva s hruškastim in hibiskusovim priokusom iz prodaje vse do marca 2020.

Skupina Guns N' Roses sicer po vnovični združitvi leta 2016 nadaljuje turnejo po ZDA, Slash in Duff McKagan pa sta povedala, da delajo tudi na novih materialih za studijski izdelek, ki bo njihov prvi po albumu Chinese Democracy iz leta 2008.