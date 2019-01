Guvernerjev sinček ukradel vso pozornost

"To je točno tako, kot sem si zamišljal," je med govorom v smehu dejal guverner Kalifornije Gavin Newsom. Namreč, ko je sveže izvoljeni guverner imel svoj prvi uradni govor, ga je med tem prikupno zmotil dveletni sin Dutch, ki si je zaželel očetove bližine.

Kljub temu da je utrujen sin imel pri sebi za tolažbo odejico in dudo, je očitno potreboval tudi očeta. Brez zadržkov je prikupno prekinil govor in zlezel v njegovo naročje. Politik se je spretno znašel in se pošalil, da je to vse skupaj le vaja. Dečka je sicer mamica Jennifer Siebel Newsompoklicala nazaj, a dvoletnik se ni pustil motiti – ni ga čez topel očetov objem, ne glede na to, kaj v tistem trenutku očka počne.