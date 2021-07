Gwen Stefani delila prve fotografije poroke

51-letna pevka Gwen Stefani in 45-letni pevec Blake Shelton sta si končno dahnila usodni 'da'. Zvezdnika, ki se sestajata že od leta 2015, ko sta se spoznala kot žiranta v oddaji The Voice, sta si pretekli vikend na intimni poroki v Oklahomi obljubila večno zvestobo in poseben dogodek ovekovečila s fotografijami, ki jih je pevka kasneje delila s svojimi oboževalci.