Gwen Stefani in Blake Shelton končno stopila v zakon

Tokrat je šlo zares. Pevka skupine No Doubt Gwen Stefani in country pevec Blake Shelton sta po tednih ugibanj o tem, ali se je njuna poroka že zgodila, napravila konec vsem govoricam in si na intimni poroki v Oklahomi obljubila večno zvestobo.

Že nekaj tednov v javnosti krožijo namigovanja o poroki Gwen Stefani in Blaka Sheltona. Najprej je govorice sprožila pevka, ko je na družbenem omrežju objavila fotografije s svoje dekliščine, nekaj dni kasneje pa je bila med sprehodom s svojim zaročencem v Santa Monici opažena z diamantnim prstanom na levem prstancu. To je med med njenimi oboževalci sprožilo ugibanja, ali sta zvezdnika že dahnila usodni ′da′, kar je kasneje vir blizu para zanikal. Resne govorice o težko pričakovani poroki so se zopet pojavile pred nekaj dnevi, ko je par pridobil dovoljenje za poroko v Oklahomi, kjer ima Blake svoj ranč. Po oklahomskem zakonu se morata bodoča ženin in nevesta poročiti v desetih dneh od pridobitve dovoljenja, zato je bilo tokrat prepričanje, da se poroka bliža, upravičeno. Zakonca sta si namreč ob koncu tedna resnično obljubila zvestobo na intimni poročni slovesnosti. icon-expand Mladoporočenca Gwen Stefani in Blake Shelton. FOTO: Profimedia Glasbenika sta se poročila na ranču, ki je v lasti country pevca, ta pa naj bi za posebno priložnost na posesti zgradil kapelo. Poroka je bila majhna, fotografi pa so v objektiv ujeli zgolj nevestine starše in poročni priči. Poročnih fotografij za zdaj še ni mogoče videti, je pa samo vprašanje časa, kdaj jih bo pevka – če se jih ne bo odločila obdržati zase – delila na družbenih omrežjih. Kako pa se je ljubezenska pravljica sploh začela? 51-letna Gwen in 45-letni Blake sta se začela sestajati leta 2015, potem ko sta se spoznala na ameriški pevski tekmovalni oddaji The Voice, pri kateri sta sodelovala v vlogi žirantov. Takrat sta bila oba sveža ločenca. Blake je namreč po štirih letih zakona vložil zahtevo za ločitev od country pevke Mirande Lambert, Gwen pa je nekaj tednov kasneje svoje oboževalce šokirala z novico, da se je po 13 letih zakona in treh otrocih razšla z Gavinom Rossdalom. icon-expand