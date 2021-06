Gwen Stefani in Blake Shelton še nista stopila pred oltar

51-letna pevka Gwen Stefani in 45-letni pevec Blake Shelton zaenkrat ostajata zaročena, a poroka se hitro bliža, pravi nek vir blizu para. Gwen je sicer pred dnevi na družbenem omrežju Instagram delila fotografije iz svoje dekliščine, nato pa so jo v javnosti opazili z bleščečim diamantnim prstanom na levem prstancu. To je med oboževalci sprožilo dvome o tem, ali sta si zvezdnika že dahnila usodni 'da'.

Vir blizu zaljubljencev pa je za enega od ameriških medijev razkril, da glasbenika še naprej uživata v načrtovanju poroke, vendar vse podrobnosti skrbno skrivata. "Gwen in Blake se nista poročila. Še zmeraj sta zelo srečna, zaročena in odlično jima gre. V njunem razmerju se ni nič spremenilo. Vse podrobnosti v zvezi s poroko skrbno čuvata zase, celo njeni najbližji prijatelji ne poznajo veliko podrobnosti, ki se tičejo poroke," je dejal vir.

"Želita si, da bi poroka bila eno veliko presenečenje, vendar komaj čakata, da bosta postala mož in žena. Govoricam, da sta se že poročila, sta se smejala. Zelo rada se norčujeta in poigravata z javnosto in tudi to je bila le ena izmed njunih šal," je še razkril vir.

Gwen je ob očetovskem dnevu čestitala Blaku, v objavi na družbenem omrežju pa je delila nekaj fotografij zaročenca s svojimi tremi sinovi, ki jih deli z nekdanim možem Gavinom Rossedaleom. Ob fotografijah je zapisala: "Vesel očetovski dan najbolj dobrosrčnemu, potrpežljivemu in zabavnemu človeku, ki ga poznam. Zelo te imamo radi."