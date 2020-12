Gwen Stefani in Blake Shelton se želita poročiti kmalu po novem letu

"Njena družina ga obožuje. Fantom je odličen prijatelj in oče. Gwen je navdušena. Zaroka pa je bila presenečenje," je povedal anonimen vir za tuje medije.

Zvezdnika sta postala par leta 2015, potem ko sta se spoznala v šovu The Voice. Od takrat sta že večkrat skupaj nastopila in predstavila nove pesmi, med njimi Happy Anywhere, Go Ahead And Break My Heart, You Make It Feel Like Christmasin Nobody But You.