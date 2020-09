Gwen Stefani na fotografiji nekdanjega moža zamenjala z Blakom Sheltonom

Gwen Stefani je nekdanjega moža Gavina Rossdala izbrisala s fotografije, ki je nastala pred leti in na njegovo mesto postavila sedanjo ljubezen, pevca Blaka Sheltona . Zvezdniški par, ki je pred dnevi nastopil na 55. podelitvi glasbenih nagrad, ki jih podeljujejo za dosežke v country glasbi, svojo srečo pogosto deli tudi na družbenih omrežjih. Trenutno zveste poslušalce navdušujeta s skupno pesmijo Happy Anywhere , Shelton pa je tudi ponosni prejemnik CMA nagrade za pesem leta.

Oboževalci so pevkino potezo takoj opazili, zato so se zvrstili številni komentarji na račun zvezdnice in pevca skupine Bush, s katerim si Gwen deli tri sinove. Mnogi so se obregnili tudi ob dejstvo, da je preteklost nemogoče izbrisati.