Gwen Stefani ni vedela, da Blake Shelton obstaja, dokler ga ni spoznala

Pop pevka Gwen Stefani in country pevec Blake Shelton sta skupaj prišla poleti leta 2015, ko sta se srečala in povezala na snemanju ameriškega pevskega šova The Voice, kjer sta bila oba sodnika. Njemu je razpadel zakon z Mirando Lambert , njej pa z rockerjem Gavinom Rossdalom . Gwen in Blake sta sicer od prvega trenutka postala nerazdružljiva, vendar je Gwen na enem od ameriških radiev zdaj dejala, da do tistega poletja sploh ni vedela, da Blake obstaja.

"Pred šovom sploh nisem vedela, da obstaja," je priznala. 49-letna glasbenica in njen izbranec imata zelo različni karieri, zato sta se na začetku morala drug o drugem še veliko naučiti. "Noro je. Mislim, zdaj je normalno, saj sem sprejela, da je pravi 'kmetavzar' in podobne stvari," je z nasmeškom povedala in dodala, da ji je konec koncev všeč, da prihajata iz različnih žanrov. "Čaroben je. Kamorkoli gre, ga ljudje takoj obožujejo in je izjemen talent," je pohvalila svojega izbranca.

Gwen je še razkrila, da je ji je bilo na začetku neprijetno peti pred njim. "Ko sva se spoznala, sva skupaj napisala pesem Go ahead and break my heart," je začela. "Spominjam se, da je prišel k meni, saj sva jo morala povaditi, vendar sva se takrat bolj slabo poznala. On je igral kitaro, jaz pa sem pela, vendar sem imela zelo veliko treme," je povedala o njunem prvem druženju. Zdaj pa sta glasbenika očitno že zelo domača drug z drugim, saj se skupaj pojavljata na številnih rdečih preprogah, spet pa bosta v vlogi sodnikov nastopila v oddaji The Voice.