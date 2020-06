Gwen Stefani ob rojstnem dnevu Blakea Shletona: Srečnica sem

Pevka je rojstni dan svojega izbranca, country pevca Blakea Sheltona, proslavila z objavo fotografije, ki jo je delila s sledilci na družbenih omrežjih. V pripisu k sliki se mu je zahvalila za to, da je njen najboljši prijatelj. Par je skupaj že pet let, oba pa sta se s pevkinimi otroki v karanteno umaknila na Sheltonov ranč v Oklahomo, kjer so po njegovih besedah živeli popolnoma preprosto življenje.

Pevec in član žirije v pevskem šovu The Voiceje ob praznovanju 44. rojstnega dne prejel prisrčno voščilo. Ob slavnostni priložnosti je njegova partnerica Gwen Stefani delila skupno fotografijo s pripisom: ''Vse najboljše, Blake Shelton! Hvala za to, da si moj najboljši prijatelj,'' na koncu pa je dodala še oznako s pripisom - srečnica sem. Pevka je sledilce razveselila s skupno fotografijo, na kateri slavljencu privošči poljub na lice.

Glasbenika sta v zvezi že skoraj pet let. Med pandemijo koronavirusa sta čas v izolaciji preživljala skupaj na Sheltonovem račnu v Oklahomi. Paru pa so družbo delali tudi trije pevkini sinovi, ki so se rodili v zvezi s frontmanom skupine Bush, Gavinom Rossdalom. 14-letni Kingston, 11-letni Zuma in 6-letni Apollose z Sheltonom odlično razumejo.

icon-expand Gwen in Blake sta se iz izolacije javljala oboževalcem in jih razveseljevala s pevskimi nastopi. FOTO: Profimedia

''Naučili smo se peči resnično dober kruh z drožmi,''je o dogajanju v karanteni povedal slavni country pevec, ki ga je revija People v letu 2017 razglasila za najbolj seksi moškega na svetu.''Tukaj je dobesedno kot mala hišica v preriji, Gwen peče kruh, jaz popravljam ograjo in vrtnarim. Tukaj smo resnično samozadostni,'' je še dodal. V prejšnjem mesecu je Variety poročal, da je par kupil prvo skupno domovanje. Nekaj več kot 13 milijonov evrov vredna hiša, ki jo krasijo tri nadstropja in ogromna posest, se nahaja v losangeleški dolini San Fernando in na vselitev slavnega para še čaka.