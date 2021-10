Gwen Stefani obletnico zaroke obeležila z objavo videa in fotografij

Gwen Stefani se na obletnico zaroke z nostalgijo spominja dneva, ko je Blake pokleknil na eno koleno in jo zasnubil z velikanskim diamantom. Ob tej priložnosti je na Instagramu delila fotografiji in videoposnetek tega zasebnega dogodka.

"To se je zgodilo pred enim letom? Blake Shelton, ljubim te," je ob fotografijah in videu pripisala zvezdnica, ki je v tem času že stopila pred oltar in drugič v življenju dahnila usodni 'da'. Blake in Gwen sta se poročila julija, datum poroke pa je bila skrbno varovana skrivnost. Med povabljenci so bili njuni najbližji prijatelji in družinski člani.