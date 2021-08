Gwen Stefani obula čevlje z moževim obrazom

Zakon med Gwen Stefani in Blakom Sheltonom se je očitno začel na pravi nogi. 51-letnico so fotografi namreč ujeli med opravki v Los Angelesu, veliko pozornosti pa so prejeli njeni čevlji. Gwen je sproščen izgled dopolnila s športnimi supergami znamke Vans , na katerih je sprednji del čevlja zasedel obraz 45-letnega zvezdnika.

Zvezdnika, ki se sestajata že od leta 2015, sta si usodni 'da' dahnila v začetku prejšnjega meseca na intimni poroki v Oklahomi. Poroke se je udeležilo 40 gostov, zaljubljeni par pa je poročil kar njun sodelavec Carson Daly, voditelj oddaje The Voice. "Dogodek najlažje opišem tako: odseval je njuni osebnosti, ta celoten vikend in zakon sam po sebi. Vse je bilo izjemno elegantno in prefinjeno in hkrati cool, kot je sama Gwen, bilo pa je tudi s pridihom countryja in zelo domačno in zabavno, prav takšno, kakršen je Blake," je povedal za ameriške medije.