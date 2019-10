Gwen Stefani praznuje abrahama: Blake Shelton ji pripravlja presenečenje

Priljubljena pevka Gwen Stefani obeležuje 50. rojstni dan, ob tako posebni priložnosti pa je njen partner Blake Shelton poskrbel, da si bo letošnji rojstni dan dobro zapomnila. Vir za portal hollywoodlife.comje povedal nekaj o Sheltonovih namerah: "Vse bo naredil tako kot more. Že nekaj časa jo zbada, da je v razmerju z odraslo staro gospo. Prizadeva si, da bo darilo v mejah normalne z določenimi nepričakovanimi presenečenji. Za zdaj pa to še ne bo zaročni prstan."

Gwen je trenutno za nekaj dni prekinila svoje nastope, to pa bo dobro izkoristil tudi Blake: "Pripravil je praznovanje, ki bo trajalo kar cel mesec. V načrtu ima, da jo bo peljal v Las Vegas, namiguje pa tudi na to, da se ji bo pridružil na odru. Želi ji zapeti vse najboljše in v duetu odpeti nekaj pesmi, ki sta jih posnela skupaj," je povedal vir blizu zaljubljencema.