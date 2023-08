Gwen Stefani praznuje sinov rojstni dan: Radi te imamo bolj kot kar koli

Gwen Stefani je praznovala rojstni dan drugega od svojih treh sinov in na Instagramu objavila fotografije 15-letnega Zume v preteklih letih. "Vesel 15. rojstni dan, Zuma! Radi te imamo bolj kot kar koli," je zapisala pod objavo. Na začetku videoposnetka se predvaja fotografija najstnika, ki se smeji skupaj s svojo mamo. Posnetek vključuje tudi njegove fotografije z bratoma, devetletnim Apollom in 17-letnim Kingstonom . Gwen ima tri fante z nekdanjim možem, 57-letnim Gavinom Rossdalom .

Pevki skupine No Doubt so se pridružili njeni trije sinovi, ko so skupaj slavili Gweninega moža Blaka Sheltona , ko je maja prejel zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. "Ko sem se poročil z Gwen, sem nekako prenehal označevati stvari s svojega seznama velikih dosežkov v življenju, tako da je to le češnja na torti," je na slovesnosti povedal pevec.

Decembra je Blake spregovoril o tem, da bo postal očim trem sinovom žene Gwen."Naučili so me nekaj o sebi, česar nisem nikoli vedel. Sem več kot le 'country' pevec ali neumen tip," je za revijo People povedal Shelton in dodal: "Jaz sem nekdo, na katerega se dejansko zanašajo, in to ni odgovornost, ki sem jo kdaj imel, in ne nekaj, o čemer sem sploh razmišljal."