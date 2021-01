Gwen Stefani se je v težkih časih začela zatekati k veri

"Na vse stvari v življenju skušam gledati kot na izziv," je povedala glasbenica Gwen Stefani v intervjuju za tuje medije. "Večkrat pa pomislim na to, da številne stvari, ki se mi zgodijo v življenju, vendarle niso preizkusi in da se iz njih ne bom naučila ničesar dobrega," pravi pevka in poudarja, da se takšnim mislim skuša izogniti ter v vseh stvareh najti smisel.

"Bolj, kot razmišljaš o določenih stvareh, slabše je. Blagoslov je izredno pomemben. Na ta način živim tudi sama. Vsak dan postajam boljša oseba, ker delam na sebi in vsak dan meditiram in molim."V preteklih letih je imela zvezdnica kar nekaj večjih prelomnic. Med drugim se je razšla z glasbenikom Gavinom Rossdalom, a Gwen ne pusti, da bi ji negativni dogodki prišli do živega. "Nekaj časa sem bila na robu živčnega zloma." A ob tem dodaja, da je našla rešitev v veri. "Zatekla sem se k veri in molitvi. To je bilo seme, ki ga je moja mati posadila v moje mišljenje, ko sem bila še majhna deklica. To je potovanje. Skoraj tako, kot da bi se izgubila in bi se znova našla," opisuje svoje razmerje do verovanja.

"Začela sem se osredotočati na to, kaj je resnica, kakšno je moje življenjsko poslanstvo in kaj želim pustiti za seboj," je še dejala o svojem razumevanju življenja po precej razburljivem letu, ki je spremenilo vsakdan številnih ljudi po vsem svetu. Pozitivna miselnosti ji je med drugim pomagala, da je postala zaročenka Blaka Sheltona.