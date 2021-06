Gwen Stefani za dekliščino 'ugrabili'

Gwen je že aprila razkrila, da s 44-letnim Sheltonom načrtujeta bolj intimno poroko.

"Vse bo zelo preprosto. Res preprosto," je dejala med gostovanjem v oddaji Late Night With Seth Meyers. "Mislim, da na seznamu gostov ne bo veliko oseb iz glasbenih krogov. Med povabljenci bosta seveda mama in oče, vse bo bolj v družinskem krogu. Lahko pa rečem, da se (z Blakom) veseliva tega."

"Zabavno bo. Zares bo zabavno, a ne bo šlo za veliko slavje," je nadaljevala. "Ne bo tako, kot če bi se poročila kralj in kraljica ali kaj podobnega." Prejšnji mesec je Shelton razkril tudi pesem, s katero namerava z Gwen prvič zaplesati kot mož, in sicer se bosta zavrtela na uspešnico iz 80. letih If You Leave, ki smo jo lahko slišali tudi v romantični komediji iz leta 1986 Pretty In Pink. "Pogovarjala sva se že o tem. Oba imava rada to pesem. Oba obožujeva glasbo iz 80. let, zakaj pa ne?" je dejal 44-letni Blake, ki je za konec dodal, da sta o izboru prve pesmi že resno debatirala.

Marca pa je izjavil, da si lahko predstavlja, da bo nekoč s svojo ženo zaživel mirno življenje, stran od pretirane medijske pozornosti ter dodal, da je opazil, da z leti postaja vse bolj "samotarski".