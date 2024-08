Gwyneth Paltrow bo v filmu zaigrala skupaj s Timotheejem Chalametom

Po poročanju ameriških filmskih revij Timothee Chalamet in Gwyneth Paltrow skupaj snemata film Marty Supreme pod režijsko taktirko Josha Safdieja . O njunih vlogah in sami zgodbi filma je sicer zaenkrat uradno znanega le malo, piše nemška tiskovna agencija.

Po prvih poročanjih o projektu je studio A24 julija objavil fotografijo žogice za namizni tenis z napisom Marty Supreme. Po poročanju portala Variety pa zgodba filma temelji na življenju ameriškega profesionalnega igralca namiznega tenisa Martyja Reismana (1930–2012).

Brata Josh in Benny Safdie sta pred kratkim skupaj režirala filma Good Time in The Black Diamond. Film Marty Supreme Josh Safdie režira sam.

Gwyneth Paltrow je prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Zaljubljeni Shakespeare (1999). Sledili so projekti, kot so Nadarjeni gospod Ripley, Veličastni Tenenbaumi in Iron Man. Pozneje se je, kot je povedala, številnim vlogam odpovedala, da bi se lahko posvetila svojim otrokom. Igralka ima z nekdanjim možem Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay, 20-letno hčerko in 18-letnega sina. Dve leti po ločitvi se je leta 2018 poročila s producentom Bradom Falchukom.