Gwyneth Paltrow: Chris Martin mi je kot brat

Gwyneth Paltrow je pred kratkim opisala svoj odnos z nekdanjim soprogom Chrisom Martinom. V oddaji Today Show je dejala, da se je njuno razmerje nekoliko predrugačilo in sta še vedno izjemno povezana. ''On mi je kot brat,'' je dejala o glavnem pevcu skupine Coldplay in dodala: ''Saj veste, on je moja družina. Rada ga imam.''