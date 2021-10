Gwyneth Paltrow: Prizadevam si sprejeti svoje telo

Ameriška igralka se trudi sprejeti spremembe, s katerimi se srečuje s starostjo. ''Od tukaj gre vse samo navzdol,'' je prepričana in zato je še toliko bolj odločena, da bo do sebe bolj prijazna. Čeprav pogreša svoj mladostni videz, se v svoja dvajseta ali trideseta ne želi več vrniti: ''Obožujem modrost, ki pride z leti.''

''Do sebe bi želela biti bolj ljubeča,'' je dejala Gwyneth Paltrow v iskrenem intervjuju za revijo People. Čeprav je leta 2020 ob praznovanju svojega 48. rojstnega dne objavila glamurozno in nekoliko razgaljeno fotografijo, je sedaj kljub temu priznala, da se dnevno bori s slabo samopodobo.

icon-expand Gwyneth z otrokoma. FOTO: Profimedia

''Na žalost sebe zmeraj gledamo s kritičnim očesom,'' je dejala igralka, ki se je s podjetjem Goop podala v popolnoma druge vode. ''Želela bi najti mir in se s tem nehala obremenjevati. Do sebe bi morala biti bolj prijazna, saj od sedaj naprej gre vse samo še navzdol. Nič ne moremo storiti glede tega,'' je komentirala proces staranja. Zvezdnica, ki je mama 17-letne Apple in 15-letnega Mosesa, rodila sta se v zakonu s Chrisom Martinom, se je sprememb na telesu pričela zavedati takoj po rojstvu prvega otroka: ''Ravno sem zaključevala svoja dvajseta, ko sem bila v seksi, mladostni fazi. Nato sem se pričela spraševati, kako se naj sprijaznim s tem, kdo sem sedaj. Zame je to pomenilo, da sem si vzela čas biti mama in da mi je mojo novo smer narekovalo ravno moje telo.''

Ob tem se je spraševala, zakaj bi moralo biti telo sploh videti na določen način, kot ga narekuje družba: ''Vsi imamo ta pričakovanja. Nekatere ženske se ne počutijo seksi, ker so imele otroke in njihovo telo več ni enako. To se zgodi tudi s staranjem, težko je, ko se zgodijo spremembe. Hkrati pa nam to ponudi širši spekter sprejemanja.''

icon-expand Gwyneth Paltrow dosti časa posveti svojemu dobremu počutju. FOTO: Profimedia