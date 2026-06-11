Gwyneth Paltrow deležna kritik zaradi promocije izraelskih nepremičnin

Igralka Gwyneth Paltrow, ki je znana po filmih Sedem, Zaljubljeni Shakespeare in Velika pričakovanja, je deležna številnih kritik zaradi nastopa v oglasu, ki promovira projekt luksuznih nepremičnin v Herzliyi v Izraelu. Gre za stanovanjski kompleks, ki ga bodo zgradili na nekdanjem palestinskem ozemlju, kjer je včasih stala vas Al-Haram. Na videu se igralka zbudi v svojem stanovanju v New Yorku, nato pa se odpravi na jutranji tek po Centralnem parku. Ko odteče svojo progo, sede v taksi in vozniku naroči, naj jo odpelje v naselje, ki ga voznik ne prepozna, zato vpraša: "V New Yorku?", ona pa odgovori: "V Herzliyi, v Izraelu!"

Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia

Naročnik oglasa je podjetje Aviv by Melisron, ki je video objavilo na družbenih omrežjih, zvezdnica pa se je morala kmalu zatem, ko je postal viralen, soočiti s številnimi kritikami uporabnikov, med katerimi so bili tudi znani obrazi. Eden od računov na Instagramu, ki je delil oglas in ga kritiziral, je Saint Hoax, prejel pa je več kot 260.000 všečkov.

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Oglasila se je tudi Alana Hadid, sestra manekenk Belle in Gigi, ki je znana podpornica Palestine in je ostro kritizirala Gwynethino odločitev, da sprejme sodelovanje v tem projektu. "Raven neuravnovešenega kapitalizma je osupljiva. Brutalno. Ženska, si sploh odprla časopis ali pogledala večerne novice? To sploh ni več nevednost, to je že sokrivda!" je bila ostra. Hadid je nato objavo delila tudi na svojem profilu, kjer se je oglasila igralka Geraldine Viswanathan z besedami: "O, moj bog!" Kantavtorica Cat Power pa se je spraševala: "Je to ustvarjeno z umetno inteligenco?" Oster je bil tudi umetnik ličenja številnih zvezdnikov, Matt Bernstein, ki je med komentarji zapisal: "Preveč bogata si, da bi ščitila stanovanja apartheida. Nivo pohlepa in sprevrženosti je zares neverjeten."

"To je ena najbolj distopičnih stvari, kar sem jih kdaj videl," je zapisal vplivnež Ian Lightfoot, vplivnica Mary Christine Papadimos pa je dodala: "Sprašujem se, kako se je zbujati otrokom v Gazi, ki so pohabljeni, izgoreli in izstradani ter živijo v raztrganih šotorih, kjer jih napadajo podgane in žge sonce? A zares težko je šele Gwyneth, ki se zbudi v svojem večmilijonskem stanovanju, spije svoj zeleni smoothie in se odpravi na brutalen tek. Vedela sem, da mi ona sploh ni všeč, a to je naravnost bolno!" Kljub številnim kritikam pa so se našli tudi takšni, ki so pohvalili igralkino sodelovanje pri tem projektu. Med njimi je izraelski pisatelj in vplivnež Hen Mazzig, ki je zapisal: "Če se tvoje ime v tem času pojavi skupaj z Izraelom, takoj ogroziš celotno kariero. Paltrow je razumela tveganje, a se kljub temu odločila za sodelovanje, čeprav gre za nekaj tako preprostega, kot so stanovanja." Pod njegovo objavo se je oglasila igralka Selma Blair, ki je dodala: "Prav zaradi tega jo imam še raje."