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Tuja scena

Gwyneth Paltrow deležna kritik zaradi promocije izraelskih nepremičnin

New York, 11. 06. 2026 15.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Gwyneth Paltrow

Hollywoodska igralka Gwyneth Paltrow je nastopila v oglasu, ki promovira projekt luksuznih nepremičnin v Izraelu. Kmalu zatem, ko je video postal viralen, se je nad zvezdnico zgrnil plaz kritik, med tistimi, ki ne razumejo njene odločitve za sodelovanje, pa so bili tudi nekateri zvezdniki.

Igralka Gwyneth Paltrow, ki je znana po filmih Sedem, Zaljubljeni Shakespeare in Velika pričakovanja, je deležna številnih kritik zaradi nastopa v oglasu, ki promovira projekt luksuznih nepremičnin v Herzliyi v Izraelu. Gre za stanovanjski kompleks, ki ga bodo zgradili na nekdanjem palestinskem ozemlju, kjer je včasih stala vas Al-Haram. Na videu se igralka zbudi v svojem stanovanju v New Yorku, nato pa se odpravi na jutranji tek po Centralnem parku. Ko odteče svojo progo, sede v taksi in vozniku naroči, naj jo odpelje v naselje, ki ga voznik ne prepozna, zato vpraša: "V New Yorku?", ona pa odgovori: "V Herzliyi, v Izraelu!"

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
FOTO: Profimedia

Naročnik oglasa je podjetje Aviv by Melisron, ki je video objavilo na družbenih omrežjih, zvezdnica pa se je morala kmalu zatem, ko je postal viralen, soočiti s številnimi kritikami uporabnikov, med katerimi so bili tudi znani obrazi. Eden od računov na Instagramu, ki je delil oglas in ga kritiziral, je Saint Hoax, prejel pa je več kot 260.000 všečkov.

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Oglasila se je tudi Alana Hadid, sestra manekenk Belle in Gigi, ki je znana podpornica Palestine in je ostro kritizirala Gwynethino odločitev, da sprejme sodelovanje v tem projektu. "Raven neuravnovešenega kapitalizma je osupljiva. Brutalno. Ženska, si sploh odprla časopis ali pogledala večerne novice? To sploh ni več nevednost, to je že sokrivda!" je bila ostra.

Hadid je nato objavo delila tudi na svojem profilu, kjer se je oglasila igralka Geraldine Viswanathan z besedami: "O, moj bog!" Kantavtorica Cat Power pa se je spraševala: "Je to ustvarjeno z umetno inteligenco?" Oster je bil tudi umetnik ličenja številnih zvezdnikov, Matt Bernstein, ki je med komentarji zapisal: "Preveč bogata si, da bi ščitila stanovanja apartheida. Nivo pohlepa in sprevrženosti je zares neverjeten."

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"To je ena najbolj distopičnih stvari, kar sem jih kdaj videl," je zapisal vplivnež Ian Lightfoot, vplivnica Mary Christine Papadimos pa je dodala: "Sprašujem se, kako se je zbujati otrokom v Gazi, ki so pohabljeni, izgoreli in izstradani ter živijo v raztrganih šotorih, kjer jih napadajo podgane in žge sonce? A zares težko je šele Gwyneth, ki se zbudi v svojem večmilijonskem stanovanju, spije svoj zeleni smoothie in se odpravi na brutalen tek. Vedela sem, da mi ona sploh ni všeč, a to je naravnost bolno!"

Kljub številnim kritikam pa so se našli tudi takšni, ki so pohvalili igralkino sodelovanje pri tem projektu. Med njimi je izraelski pisatelj in vplivnež Hen Mazzig, ki je zapisal: "Če se tvoje ime v tem času pojavi skupaj z Izraelom, takoj ogroziš celotno kariero. Paltrow je razumela tveganje, a se kljub temu odločila za sodelovanje, čeprav gre za nekaj tako preprostega, kot so stanovanja." Pod njegovo objavo se je oglasila igralka Selma Blair, ki je dodala: "Prav zaradi tega jo imam še raje."

Razlagalnik

Herzliya je mesto v Izraelu, ki se nahaja na obali Sredozemskega morja, severno od Tel Aviva. Ustanovljeno je bilo leta 1924 in poimenovano po Theodorju Herzlu, očetu modernega političnega sionizma. Danes je mesto znano kot pomembno središče izraelske tehnološke industrije, pogosto imenovano tudi 'Silicijeva dolina Izraela', saj gosti številne mednarodne tehnološke korporacije, zagonska podjetja in prestižne stanovanjske soseske.

Izraz 'apartheid' izvira iz afrikanščine in pomeni 'ločenost'. Zgodovinsko se nanaša na sistem institucionalizirane rasne segregacije in diskriminacije, ki je v Južnoafriški republiki veljal med letoma 1948 in 1994. V sodobnem političnem diskurzu se izraz pogosto uporablja kot metafora ali pravna kvalifikacija za opisovanje sistemov, kjer ena skupina ljudi sistematično izvaja nadvlado nad drugo skupino na podlagi etnične ali rasne pripadnosti, kar vključuje omejevanje gibanja, dostopa do virov in političnih pravic.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Cervantes Saavedra
11. 06. 2026 16.14
IJJ je dokaj načelen. Navija za zločine okupatorja v Gazi in nasprotuje tamkajšnjemu odporu zoper njega. Kot so to počeli njegovi kontinuitetni predniki leta 1941 pri nas. Ni težko uganiti, kakšno bi bilo njegovo načelno stališče, če nas kdo spet napade. Nekdo ali raje nekateri, ki bi gotovo spet imel križ na svoji zastavi kot je to bilo leta 1941.
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