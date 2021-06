Gwyneth Paltrow: Hči še nikoli ni gledala mojih filmov

Apple Martin dovolj časa s svojo materjo preživi v resničnem življenju, zato nima potrebe po tem, da bi jo gledala še na velikem platnu. Njen 15-letni sin si je sicer pogledal franšizo o superjunaku Iron Manu, njena hči pa se ob gledanju svoje matere, ko se ta preobrazi v druge vloge, počuti neprijetno.

Igralka Gwyneth Paltrow je v ameriški oddaji Shop Today with Jill Martin povedala, da njena hči Apple še nikoli ni gledala filma, v katerem je zaigrala. Pogledala si ni niti največjega igralskega dosežka svoje matere – filma Zaljubljeni Shakespeare, za katerega je prejela oskarja za najboljšo žensko vlogo. "Moja otroka me še nikoli nista videla igrati v filmu. Moj sin je pogledal vse Iron Mane, ampak mislim, da moja hči še nikoli ni gledala mojega filma," je dejala 48-letna igralka. Njeni 17-letni hčeri je namreč čudno, ko jo gleda na zaslonu. "Pravi, da me ima raje tukaj," je v smehu dejala in svoje roke položila na srce.

Podjetnica, ki prodaja izdelke, namenjene zdravemu življenju, lepoti in spolnosti, ima z nekdanjim možem in pevcem britanske skupine Coldplay Chrisom Martinom dva otroka: hčer Apple in 15-letnega sina Mosesa.

Sicer pa Apple ni edina, ki ji je ob gledanju svoje matere neprijetno. V nedavnem intervjuju je namreč tudi Gwyneth priznala, da svojih filmov ne gleda, saj se sovraži gledati na velikem platnu. Izjema je zgolj prizor v filmu Veličastni Tenenbaumi, ker jo je takrat na snemanju obiskal pokojni oče. "Spomnim se, da me je obiskal oče. Prišel je na dan, ko smo snemali prizor, ko izstopam iz avtobusa, nato pa me pobere Richie. Moj oče je bil tam. To je bil zelo poseben dan," je lepe spomine obujala Gwyneth. Njen oče, producent in režiser Bruce Paltrow, je umrl po bitki z rakom leta 2002 v 59. letu starosti. "Resnično sovražim, sovražim, sovražim gledanje filmov, v katerih igram. To je edini prizor v moji karieri, ki si ga lahko ogledam," je dejala.