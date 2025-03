Gwyneth Paltrow je med požari v Los Angelesu uteho našla v alkoholu

Gwyneth Paltrow je priznala, da so njeni simptomi menopavze ušli izpod nadzora, ker je med januarskimi požari v Los Angelesu uteho našla v alkoholu. Igralka je o svoji trenutni zdravstveni dilemi spregovorila z dr. Mary Clare Haver v ponedeljkovi epizodi The Goop Podcast . "Res sem sredi vsega tega zdaj, zato sem precej raztresena," je spregovorila o menopavzi in dodala: "Ampak opazila sem, da so moji simptomi pod nadzorom, razen, veste, januarja, ko so bili požari v Los Angelesu. V tistem času sem pila alkohol."

"Mislim, da sem pila vsak večer," je pojasnila 52-letnica."Moji simptomi so popolnoma ušli izpod nadzora. To je bilo prvič, da sem res opazila povezavo in posledice na tak način," je dejala zvezdnica, ki je potrdila, da običajno ne pije veliko, in priznala, da si drugače privošči eno alkoholno pijačo na teden.

Paltrowova je pojasnila, da je menopavza vplivala tudi na njen urnik spanja, in dejala, da obstajajo noči, ko jo prevzame tesnoba. "Zbudila sem se in zgrabila bi me tesnoba, ki je nisem imela še nikoli v življenju," je rekla in dodala: "In ležala bi v postelji in razmišljala o vsaki napaki, ki sem jo naredila, o čustvih vsakega človeka, ki sem ga kdaj prizadela, kot o vsaki slabosti. In bila sem pokonci šest ur. Bilo je noro."