Gwyneth Paltrow je na snemanju koordinatorju za intimo rekla, naj se umakne

Igralka pred snemanjem tega filma ni vedela, da je vse bolj razširjena vpeljava koordinatorjev za intimne prizore. Kot poroča BBC, so omenjene koordinatorje v snemanja vpeljali predvsem po razmahu gibanja Jaz tudi (Me too), da bi se igralke in igralci na snemanjih počutili prijetneje in bolj varno.

"Mislim, da bova zmogla. Lahko se malo umaknete," je Paltrow po njenih besedah rekla koordinatorju. "Ne vem, kako je z mladimi, ki šele začenjajo, toda če nekdo reče, da bo dal roko tja in tja, bi se kot umetnica počutila utesnjeno," je še rekla igralka.