Gwyneth Paltrow kipec oskarja uporabila kot zaporo za vrata

Slavna podjetnica, ki s svojimi svojimi nenavadnimi rituali pogosto razburja v javnosti, je pred kratkim spregovorila tudi o osvojitvi slavnega kipca in krizi identitete, ki jo je doživela na vrhuncu kariere. "Želela sem biti le uspešna in cenjena. Bila sem na tej poti in vse se je zgodilo tako hitro," je letos maja povedala v podcastu Call Her Daddy in dodala: "Ko sem dobila oskarja, me je to spravilo v malo krizo identitete, kajti če osvojiš največjo nagrado, kaj še sploh lahko narediš? Tudi količina pozornosti, ki sem je bila zaradi zmage deležna še tedne po dogodku, je bila zelo nezdrava." Kljub vsemu pa je poudarila, da je bila to zanjo res neverjetna izkušnja, ki je ne bi zamenjala.