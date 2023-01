Gwyneth Paltrow: Majhni otroci lahko razdrejo zakon

Dinamika zaljubljenega para se z rojstvom otrok zelo spremeni. To je tema, o kateri sta se v zadnji epizodi podkasta igralke Gwyneth Paltrow pogovarjali voditeljica in pevka Katy Perry. "Težko je v zvezi. Življenje z majhnimi otroki ni preprosto, dejansko pa lahko uničijo odnos in razdrejo zakon," je sicer v smehu spregovorila igralka.

Zvezdnici sta se strinjali, da je starševstvo zelo naporno, a da je obenem najlepši del življenja čas, ko postaneš mama. "Nikoli se nisem počutila osamljeno, odkar imam Apple ," je razkrila voditeljica, ki je mama dveh najstnikov, pevka pa je priznala, da se je počutila izgubljeno, dokler ni dobila svoje hčere in spoznala brezpogojno ljubezen do otroka.

Igralka ima z nekdanjim možem, pevcem Chrisom Martinom, 18-letno hčer Apple in 16-letnega sina Mosesa. S sedanjim možem Bradom Falchukom, s katerim sta se poročila leta 2018, je v svojo družino sprejela še dva otroka, ki sta enakih let kot njena, Isabello in Brodyja. V svojem nedavnem podkastu, v katerem je gostila svojega moža, je spregovorila tudi o vlogi mačehe. "Če bi me kdo vprašal za nasvet o tem, bi mu svetovala, da od prvega dne z njim ravna kot s svojim otrokom," je razkrila, 51-letni zvezdnik pa jo je pohvalil, da je z njegovimi otroki ustvarila super odnos, na kar je zelo ponosen.