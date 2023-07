Gwyneth Paltrow: Na lepoto vplivajo duševno stanje, prehrana in telovadba

Gwyneth Paltrow je za britanski Vogue dejala, da je staranje kulturni problem. "Ženske želimo biti zdrave, želimo se starati. Ideja, da naj bi bile zamrznjene v času, je tako čudna." Dodala je, da občuduje zvezde, ki sprejemajo svoja leta, ter kot primer navedla Andie MacDowell in njene čudovite sive kodre. Ob tem je izpostavila dvojna merila lepotnih standardov: "Kot moški je čedno osiveti, za ženske pa to pomeni: 'Kaj nameravate storiti glede svojih gub in starajoče se kože?'"