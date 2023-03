Gwyneth Paltrow: Najbolj čudna stvar, ki sem jo poskusila, je rektalna ozonska terapija

Gwyneth Paltrow je znana po svojem zdravem načinu življenja in različnih navadah, ki se jih poslužuje v imenu zdravja. Ustanovila je celo svoje podjetje, marsikateri njen izdelek pa je razburil javnost s svojo nenavadnostjo. A vseeno so tudi zvezdnici nekatere stvari očitno čudne. V nedavnem podkastu je namreč priznala, da je bila najbolj čudna stvar, ki jo je poskusila za dobro počutje, rektalna ozonska terapija.

"Rektalna ozonska terapija je najbolj čudna stvar, ki sem jo preizkusila," je na vprašanje, kaj je najbolj čudna stvar, ki jo je poskusila za dobro počutje, povedala Gwyneth Paltrow. Zvezdnica je med gostovanjem v podkastu The Art of Being Well razkrila, da je bila to res precej čudna stvar, a tudi zelo koristna, saj gre za zdravljenje bolezni s pomočjo ozona.

50-letna igralka je v oddaji razkrila tudi nekaj drugih lepotnih ritualov. "Sem ljubiteljica intravenske terapije, še posebej sta mi všeč glutation in fosfatidilholin, ki jih je težko dobiti. A zaradi njiju se počutim dobro," je o redni uporabi injekcij, s katerimi si vbrizga vitamine, povedala zvezdnica in dodala, da med svoje pogoste prakse lahko uvrsti tudi postenje do poldneva.

"Potem pojem juho, eno uro namenim pilatesu ali pa se odpravim na sprehod," je še razkrila. Voditelju Willu Colu je ustanoviteljica blagovne znamke Goop, ki slovi po svojih precej nenavadnih izdelkih, zaupala še, da si po 30-minutni infrardeči savni nato privošči paleo večerjo, ki vključuje veliko zelenjave in podpira njeno razstrupljanje telesa.

icon-expand Igralka v eni od kampanj za svoje izdelke. FOTO: Profimedia

Po posnetku pogovora so se na spletu pojavili številni negativni komentarji, ki so se obregnili ob dejstvo, da igralka kljub zdravim navadam ni videti zdrava. "Tako sem vesela, da nisem zvezdnica in ne živim v tem nerealističnem svetu, da moram živeti od juhe," je komentirala ena od sledilk na TikToku, drugi pa je dodal: "Živi življenje in jej!"