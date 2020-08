Gwyneth Paltrow o ločitvi od Chrisa Martina: Poskušala sva vse, da bi rešila zakon

Minilo je že šest let, odkar sta Gwyneth Paltrow in Chris Martin sporočila, da se ločujeta. 47-letna igralka se je zdaj v iskrenem zapisu razgovorila o ločitvi in priznala, da sta imela zakonske težave že leta 2010: "Bila sva si blizu, čeprav se nikoli nisva povsem navadila, da sva par."

icon-expand Gwyneth Paltrow je spregovorila o ločitvi od Chrisa Martina. FOTO: Profimedia

V osebnem eseju za britanski Vogue je Gwyneth Paltrow odprla svoje srce in spregovorila o prvem zakonu s Chrisom Martinom in njuni ločitvi. 47-letna igralka pravi, da je prvič ugotovila, da se je njen zakon z Martinom končal, na potovanju po Italiji za njen 38. rojstni dan leta 2010 – to je skoraj štiri leta, preden se je razširila novica o njunem razhodu. "Minila bi leta, ko bi midva naglas izrekla besede. Toda tisti konec tedna je jez počil ravno toliko, da sem slišala neizprosen drobec resnice," piše. "In postajalo je glasnejše, dokler to ni bilo edino, kar sem slišala." O svoji zvezi s frontmanom skupine Coldplay nato doda: "Bila sva si blizu, čeprav se nikoli nisva povsem navadila, da sva par. Enostavno se nisva povsem ujemala. Vedno je bilo nekoliko nelagodno in nemirno."

icon-expand Eno leto sta se trudila, da bi rešila zakon. FOTO: AP

Gwyneth pravi, da sta z Martinom "poskušala vse", da bi rešila zakon, a priznava, da med odraščanjem ni bila izpostavljena veliko ločitvam. Prav tako nikoli ni slišala za besedno zvezo "zavestno ločevanje". "Odkrito rečeno, se zdi izraz poln samega sebe, boleče progresiven in težko prebavljiv," zapiše, pri tem pa prizna, da je njun nekdanji terapevt predlagal ta način. V iskrenem zapisu je navedla, da sta se z Martinom trudila eno leto, preden sta uradno naznanila ločitev. "Bili so zmage in porazi. Imela sva krasne in grozne dni. Dneve, ko nisva mogla stati drug ob drugemu, ampak sva se prisilila, da se opomniva, zakaj si prizadevava." Paltrow pravi, da so bili odzivi na zavestno ločevanje vsesplošno negativni: "Videli so me, kako držim glavo v pesek globlje, kot sem jo kdaj koli prej v svojem zelo javnem življenju." Šest let pozneje ima Paltrow široko perspektivo in pravi, da je zdaj razhajanja parov zasidrano v kulturi. Nadaljuje z novodobnim predlogom, da bi lahko vključili tudi ljubezen v času končanja zveze.

"V redu je ostati zaljubljen v dele svojega nekdanjega partnerja, v katere ste bili vedno zaljubljeni. Zaradi tega zavestno ločevanje pravzaprav deluje," piše. "Ljubite vse tiste njihove čudovite lastnosti. Še vedno lahko zaradi njih čutite to, kar ste nekoč že čutili do te osebe. Namesto da čustva zatirate, se naslonite na nepoznavanje teh občutkov in jih raziskujte." Paltrow, ki se je leta 2018 poročila s producentom Bradom Falchukom, je svoj zapis končala z naslednjimi besedami: "Vem, da je bil moj nekdanji mož dodeljen, da bo oče mojih otrok, in vem, da je moj sedanji mož izbran, da je tista oseba, s katero se bom skupaj postarala. Zavestno ločevanje nam omogoča, da prepoznamo, da ti dve različni ljubezni lahko sobivata in negujeta druga drugo." Gwyneth Paltrow in Chris Martin imata dva otroka, 16-letnoApple in 14-letnegaMosesa.