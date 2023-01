Gwyneth Paltrow o majici Hailey Bieber: Mogoče jih bom tudi sama potrebovala

Ena izmed tako imenovanih nepo otrok je tudi igralka Gwyneth Paltrow, ki se tega nikakor ne sramuje. Ko je nedavno manekenka Hailey Bieber dvignila veliko prahu z majico z napisom Nepo Baby, se je pod fotografijo oglasila tudi zvezdnica. Zapisala je, da bo mogoče tudi sama potrebovala malo teh majic in s tem sporočila, da ženo Justina Bieberja podpira pri njeni odločitvi.

icon-expand Gwyneth Paltrow priznava, da je tudi sama 'nepo' otrok. FOTO: Profimedia

Gwyneth Paltrow se je odločila, da javno podpre manekenko Hailey Bieber, ki se je nedavno po Los Angelesu sprehajala v majici z napisom Nepo Baby. "Mogoče jih bom tudi sama potrebovala," je zapisala pod njeno fotografijo, ki jo je na Instagramu objavila revija InStyle in s tem ponosno priznala, da je tudi sama otrok nepotizma.

"Kot otrok nekoga dobiš dostop, ki ga drugi ljudje nimajo, zato igralni pogoji na ta način niso enaki," je že julija 2022 zvezdnica komentirala prav v pogovoru z ženo Justina Bieberja, ko sta se v njenem podkastu Who's in My Bathroom? pogovarjali o nepotizmu. "Vendar pa res čutim, da ko enkrat stopiš čez vrata, skozi katera si nepravično prišel, potem moraš delati skoraj dvakrat več in biti dvakrat boljši," je takrat svoje stališče do nepotizma jasno izrazila igralka.

Tako Gwyneth, ki je hči igralke Blythe Danner in režiserja Bruca Paltrowa, kot tudi Hailey, ki je hči igralca Stephena Baldwina in nečakinja še bolj znanega Aleca Baldwina, sta se strinjali, da so ljudje do otrok slavnih staršev zelo neprizanesljivi. "Ljudje ti privoščijo neuspeh in ti govorijo, da ne sodiš v ta svet ter da si tu samo zaradi svoje mame ali očeta," je takrat povedala 50-letna igralka in dodala, da nima nihče pravice negativno vplivati na pot določenega človeka ali na odločitve, ki jih sprejema.