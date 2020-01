Gwyneth Paltrow o izbranki nekdanjega moža: Obožujem jo

47-letna igralka Gwyneth Paltrow je poleg uspešne igralke tudi prava podjetnica. Leta 2008 je predstavila blagovno znamko Goop, ki je prerasla v 'imperij' s kar 250 zaposlenimi. Predstavila je tudi serijo The Goop Lab With Gwyneth Paltrow,v kateri skupaj z Elise Loehen intervjuva različne strokovnjake o življenjskem slogu.

Pogovor je nanesel tudi na njenega nekdanjega moža Chrisa Martina, ki je že nekaj let v zvezi z Dakoto Johnson. Med poletjem so skupaj celo dopustovali, in kaj si igralka misli o Dakoti? "Obožujem jo. Vem, da je lahko to slišati zelo čudno,"je dejala igralka in dodala, da jo kljub vsemu res občuduje. Svojo podporo je izkazala tudi na Instagramu, ko je Dakoti čestitala za njen 30. rojstni dan.

Gwyneth je njuno razmerje spodbujala že od samega začetka in tudi v nedavnem intervjuju je zvezdnica potrdila, da med igralkama ni vroče krvi in s Chrisom ohranja zdrav odnos. "Ko imaš skupaj otroke, ni nikoli konec nekega razmerja, ker mora vajin odnos delovati. Naučila sva se medsebojno komunicirati. Rada se imava. Skupaj se smejiva,"je še pojasnila.

Prav tako je potrdila, da je v dobrem odnosu z vsemi svojimi nekdanjimi ljubeznimi, tudi z Bradom Pittom: "Eden od njih je še vedno eden mojih najboljših prijateljev, Tony Woods."S svojim sedanjim partnerjem Bradom Falchukom pa še vedno spita v ločenih spalnicah, kar se jima zdi odlična alternativa. "Najinega spolnega življenja je tako konec,"je v šali dejala filmska ikona in dodala, da ne more verjeti, kako zanimiv je bil ta podatek vsem oboževalcem.