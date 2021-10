Gwyneth Paltrow o porodu hčerke: Skoraj sva umrli

"Kakor koli že, na tvojem telesu je velika brazgotina in si rečeš: 'O, vau, tega včasih ni bilo.' In s tem ne mislim, kot da je to slabo ali da sodim, ampak si preprosto začuden."

Gwyneth Paltrow je v podcastu spregovorila o dveh carskih rezih, ki ju je imela – enega pri rojstvu hčerke Apple , ki je danes stara 17, in pri rojstvu sina Mosesa , ki je dopolnil 15 let. Dejala je, da sta ji oba poroda pustila "veliko brazgotino" .

49-letna igralka je priložnost izkoristila tudi za kritiziranje družbenih omrežij, ker ta do žensk postavljajo nerealna pričakovanja, in sicer da se bodo takoj po porodu vrnile nazaj v formo.

"Hvala bogu, da še ni bilo Instagrama, ko sem imela otroka, ker zdaj je to tako, da če vidim nekoga, 'Oh, pravkar sem rodila pred dvema tednoma in imam popolnoma raven trebuh,' sem začudena: 'Vau, to ni niti približno videti tako, kot je bilo pri meni."

Zvezdnica je nato še dejala, da so nekatere pač redke izjeme, ki jim po porodu uspe takoj imeti izklesane trebušne mišice, ampak je ob tem poudarila, naj uporabnike družbenih omrežjih ne zavajajo fotografije, kako naj bi bile ženske videti ne glede na to, ali so rodile ali pa sploh še niso izkusile nosečnosti.

Paltrowova je opozorila tudi na pritiske, ki jih ženske izvajajo druga na drugo v zvezi s hranjenjem. Nekatere namreč ne morejo dojiti po naravni poti in za hranjenje novorojenčka uporabljajo mlečno formulo. Poudarila je, da bi se ženske morale bolj podpirati med seboj in biti prijateljice.

Gwyneth ima dva otroka z nekdanjim možem Chrisom Martinom, frontmanom skupine Coldplay. Nekdanja zakonca pa sta po ločitvi spet našla srečo v ljubezni. Gwyneth je srečno poročena z Bradom Falchukom, Chris pa je srečen v objemu Dakote Johnson.