Gwyneth Paltrow o svoji zabavi: Brez ličil in brez filtra

Zvezdniške zabave so običajno polne blišča in popolnosti, Gwyneth Paltrow pa se je tokrat odločila, da bo za svojo zabavo uvedla posebna pravila. Svoje prijateljice je prosila, da pridejo nenaličene.

Dekleta so bila nad zabavo navdušena. FOTO: Profimedia

Hollywoodska igralka Gwyneth Paltrow že od nekdaj prisega na naravni videz. Zvezdnica je organizirala večerjo za svoje prijateljice, med njimi so bile tudi Kate Hudson, Erin Foster, Demi Moore ter njena hčerka Rumer Willis in Rachel Zoe, in jih prosila, da na zabavo pridejo nenaličene. "Brez ličil in brez filtrov," je zapisala ob številnih fotografijah z zabave na Instagramu.

Nekaj besed o zanimivi zabavi je zapisala tudi povabljenka Rachel: "Za tiste, ki me poznate, veste, da nikoli ne zapustim hiše brez ličil, ki jih lahko nanesem tudi v petih minutah. A nocoj je naša najljubša naravna lepotica Gwyneth Paltrow, pripravila intimno večerjo za dekleta in nas prosila, da pridemo brez ličil. Počutila sem se golo in nesamozavestno, nato smo se še fotografirale." Prijateljici se je še zahvalila, da spodbuja naraven videz ne glede na starost.

