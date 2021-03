Gwyneth Paltrow o zakonu s Chrisom Martinom: Ločitve si nisem želela

Gwyneth Paltrow je pred kratkim priznala: ''Ločitve si nisem želela.'' Z izjavo je 48-letnica presenetila med pogovorom z igralko Anno Faris , ki ustvarja svoj podcast z naslovom Anna Faris is Unqualified. Gwyneth, ki ima s Chrisom Martinom dva otroka, 16-letno Apple in 14-letnega Mosesa, je prepričana, da bi v idealnem svetu še zmeraj živeli skupaj kot družina.

Igralka in rocker sta se poročila leta 2003 in ločila leta 2014, ločitev pa je bila dokončna dve leti kasneje. Čeprav ostajata prijatelja, pa je Gwyneth priznala, da je skupno starševstvo velik izziv:''Imava dobre in slabe dni, vseeno pa stremiva k istemu cilju, k enotnosti, ljubezni in tistemu, kar je najboljše za otroka.''