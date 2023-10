Gwyneth Paltrow ob smrti Perryja: Poljubljala sva se na polju, bilo je čarobno

"Oba sva bila tam večino poletja in delala predstave. Bil je tako smešen in tako sladek in tako zabavno je bilo biti z njim. Večkrat sva se kopala v potoku, pila pivo v lokalnem študentskem baru, se poljubljala na polju z dolgo travo. Bilo je čarobno poletje," je nadaljevala o njuni poletni romanci, o kateri do zdaj še nikoli ni javno spregovorila.

51-letnica je čustveno objavo zaključila z besedami o začetku njegove igralske kariere in o tem, da jo je njegova smrt razžalostila. "Takrat je posnel pilotno epizodo serije Prijatelji, vendar še ni bila predvajana. Bil je nervozen, upal je, da bo to njegov veliki preboj. Bil je. Nekaj časa sva ostala prijatelja, dokler se nisva oddaljila, a vedno sem bila vesela vsakič, ko sem ga videla. Danes sem zelo žalostna, tako kot mnogi od nas. Upam, da je Matthew končno našel svoj mir. Resnično upam," je zapisala za konec.

Priljubljeni igralec, ki je umrl v soboto na svojem domu v Los Angelesu zaradi utopitve, je sicer lani v svoji knjigi spominov Friends, Lovers and the Big Terrible Thing bežno spregovoril o njuni romanci. 54-letnik je razkril, da sta se z igralko nekoč na skrivaj poljubljala in da se mu njuna skupna zgodba zdi zelo prikupna. "Slabo bi bilo, če bi me Gwyneth Paltrow sovražila, to mi res ne bi bilo všeč," je ob izidu knjige dejal v intervjuju za GQ.