Gwyneth Paltrow po več letih prekinila dieto: Zopet jem kruh in testenine

Priljubljena ameriška igralka Gwyneth Paltrow se je več let držala stroge paleo diete, med promocijo svojega podjetja za zdrav življenjski slog pa je zagovarjala prednosti različnih diet. Kot je povedala v zadnji epizodi svojega podkasta Goop , je bilo to poglavje njenega življenja, ko je bila 'obsedena z zelo, zelo zdravo prehrano' , zanimivo.

Z zdravjem in zdravo prehrano se je po poročanju BBC začela ukvarjati zaradi očetovega raka na grlu. "Resnično sem poglobila odnos s hrano in celotno filozofijo makrobiotike, ki je v bistvu način prehranjevanja v japonskih gorah, torej zelo lokalno in sezonsko," je dejala. Dieta je po njenih besedah vsebovala veliko rib, zelenjave in riža, ni pa vključevala sladkorja in mlečnih izdelkov.

Dieto je želela predstaviti tudi svojim bližnjim, saj si je želela, da bi se vsi okoli nje 'počutili veliko bolje'. V podkastu je sicer priznala, da je v tem obdobju postala 'preveč didaktična'.