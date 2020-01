Gwyneth Paltrow povedala, kaj si misli o materinski vlogi Cameron Diaz

Poznanstvo med igralkama Cameron Diaz in Gwyneth Paltrov seže v obdobje izpred 20 let, od tega pa sta že več kot dobro desetletje tesni prijateljici. Potem, ko je pred kratkim v javnosti odjeknila vest, da je Cameron pri svojih 47 povila deklico Raddix Madden, je Gwyneth po podelitvi zlatih globusov za Entertainment Tonightna kratko komentirala, kako se bo njena prijateljica obnesla v vlogi novopečene mame. ''Mislim, da bo najboljša novopečena mamica na svetu,''je bila kratka Paltrow, ki ima iz preteklega zakona s Chrisom Martinom že dva otroka in izkušnje z materinstvom.