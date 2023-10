Gwyneth Paltrow pravi, da je oznaka otrok nepotizma grd vzdevek

Gwyneth Paltrow je nedavno znova spregovorila o nepotizmu v Hollywoodu, zaradi katerega so nekateri uspešno kariero pripisovali tudi njej. Zvezdnica je dejala, da je besedna zveza 'nepo baby', kar skrajšano pomeni otrok nepotizma, grd vzdevek, in prepričana je, da otrok slavnih staršev ne bi smeli obsojati, če si tudi sami želijo opravljati enak poklic kot njihovi starši.

"Obstaja kultura 'nepo' otrok, a otroke slavnih staršev spremlja obsojanje," pravi Gwyneth Paltrow in dodaja: "A s tem, da si želiš početi oziroma počneš to, kar delajo tvoji straši, ni nič narobe." V to kategorijo sicer spada tudi sama, saj je hči igralke Blythe Danner in režiserja Brucea Paltrowa. Zvezdnica ima sina in hčer s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom.

Gwyneth Paltrow je otrok nepotizma. FOTO: Profimedia

Na vprašanje o 19-letni hčerki Apple in o tem, kaj počne, je igralka odgovorila, da je še vedno študentka in si želi še nekaj časa obiskovati šolo ter se učiti. "Nihče se ne vtika v otroka, ki si želi postati zdravnik, tako kot sta to bila njegov oče in dedek," pravi in dodaja: "Resnica je, da če odraščate v gospodinjstvu, kjer je veliko umetnikov oziroma ljudi, ki se ukvarjajo z umetnostjo ali glasbo, je to tisto, kar poznate. Enako je, če odraščate v gospodinjstvu, kjer se ukvarjajo s pravom, razprave za mizo pa so o niansah katerega koli zakona, ki ga starši izvajajo." "Mislim, da je to nekakšen grd vzdevek. Samo upam, da se bodo moji otroci vedno počutili svobodne, da bodo lahko delali točno to, kar želijo, ne glede na to, kaj si bo kdo mislil ali rekel," je še povedala.

Izraz 'nepo baby' se je lani uveljavil za novo generacijo zvezdnikov, kot so Maya Hawke (hči Ethana Hawka in Ume Thurman), Lily-Rose Depp (hči Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis), Maude Apatow (hči Judda Apatowa in Leslie Mann), Zoe Kravitz (hči Lennyja Kravitza in Lise Bonet) in Dakota Johnson (hči Dona Johnsona in Melanie Griffith). Decembra lani je revija New York zapisala, da "nepo otroci" niso nič novega v Hollywoodu, vendar je prišlo do močnega odziva na spoznanje, da " jih danes ni le v izobilju – ampak tudi cvetijo". Dodali so: "Nepo otrok je fizični dokaz, da je meritokracija laž. Ljubimo jih, sovražimo jih, ne spoštujemo jih, obsedeni smo z njimi." O tem, kako pomembna je podedovana slava, so spregovorili tudi mladi zvezdniki. Deppova hči, ki je igrala v televizijski drami The Idol, je dejala, da ti ime lahko pomaga le do določene mere: "Morda imaš nogo v vratih, a še vedno imaš nogo v vratih," je povedala za revijo Elle. "Po tem pride veliko dela," je še dodala.

Maya Hawke je priznala, da slavno ime veliko pripomore na začetku kariere in prinaša prednost. Za revijo Rolling Stone je dejala: "Dobil boš veliko priložnosti, a te ne bodo večne. Zato moraš delati in biti dober. Če v tem nisi dober, novih priložnosti ne bo." Oskarjevka Jamie Lee Curtis, katere starša sta igralca Tony Curtis in Janet Leigh, je prav tako komentirala, da "ni dneva v mojem poklicnem življenju, da me ne bi spomnili, da sem hči filmskih zvezdnikov". "Trenutni pogovor o otrocih nepotizma je samo zasnovan tako, da poskuša pomanjšati, očrniti in prizadeti," je dodala. "Nenavadno je, kako takoj naredimo domneve in zajedljive pripombe, da nekdo, ki je povezan z nekom drugim, ki je na svojem področju znan po svoji umetnosti, nekako nima nobenega talenta," je še prepričana.