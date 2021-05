Gwyneth Paltrow priznala: Koktajli so mi pomagali prebroditi karanteno

Igralka Gwyneth Paltrow je znana po svojem zdravem življenjskem stilu, za promocijo katerega je ustanovila spletno stran, namenjeno življenju, lepoti, prehrani in spolnosti. A med pandemijo je Paltrowa očitno svoje kriterije zdravega življenja nekoliko spustila, sa je za Mirror priznala, da je med pandemijo pripravila veliko koktajlov z viskijem in kvinojo, ki so ji pomagali preživeti karanteno.

"Pila sem sedem dni na teden, kuhala testenine in jedla kruh. Popolnoma sem zašla s tirnic," je povedala 48-letnica, ki ni skrivala razočaranja nad svojimi navadami:"Kdo pije različne alkoholne pijače sedem dni na teden? To ni zdravo. Obožujem viski in naredim fantastični koktelj ‘The Buster Paltrow’, poimenovan po mojem dedku, ki je imel rad koktajle z viskijem," in dodala, da gre za kvinojin viski iz destilarne v Teneseeju, ki vsebuje javorjev sirup in limonin sok. "Nebeški je. Med karanteno sem vsako noč spila dva kozarca,” je bila nad svojo specialiteto navdušena ameriška igralka.