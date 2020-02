Gwyneth Paltrow o sinovem odzivu na prodajo vibratorjev

Igralka je leta 2008 ustanovila spletno stran, kjer z drugimi deli svoj pogled na življenje, lepoto, prehrano in spolnost. Na strani pa prodaja tudi različne izdelke, med njimi so tudi pripomočki za popestritev spolnega življenja. Kako pa na to gleda njen sin?

Znana hollywoodska igralka Gwyneth Paltrow svoje kariere ni usmerila samo v igralske vode, ampak je tudi uspešna poslovna ženska z nadvse uspešno spletno stranjo. Na strani piše ima svoj spletni dnevnik, kjer piše o življenju, ljubezni, deli lepotne in prehrambne nasvete, veliko pa piše tudi o spolnosti. Spletno stran pa je nato razširila tudi v prodajno spletno stran, kjer prodaja tudi pripomočke za popestritev spolnega življenja. Tako je ravno za božične praznike na trg dala novo kolekcijo vibratorjev. V nedavnem intervjuju pa je zvezdnica razložila, kaj si o tem misli njen 13-letni sin Moses, ki se je rodil v razmerju z britanskim glasbenikom Chrisom Martinom. Priznala je, da je bil sin najprej v zadregi, toda kasneje je bil ponosen nanjo: "Sprva mu je bilo res nerodno, da so na moji strani v ponudbi tudi vibratorji, nato pa je rekel, da je to dobra stvar, ker razume, zakaj gre. Dejal je, da razume, ker sem feministka." Hollywoodska igralka Gwyneth Paltrow ima z možem Chrisom Martinom dva otroka, hčerko Apple in sina Mosesa. FOTO: Profimedia