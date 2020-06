Gwyneth Paltrow razkrila sestavine napitka, ki jo ohranja mladostno

47-letna igralka svoje dneve pričenja z napitkom, polnim mikrohranil. Pravi, da je prav prašek, ki ga dodaja tekočini, tisti, ki ohranja njeno kožo napeto in sijočo. To počne vsako jutro brez izjeme.''Moj jutranji napitek je poln vitaminov C in E ter koencima Q10. Ko so dnevi bolj naporni ter ko treniram, pa si mešanico pripravim v steklenički in jo vzamem s sabo na pot,''je povedala hollywoodska zvezdnica.