Gwyneth Paltrow rojstni dan obeležila z drznimi fotografijami

Ustanoviteljica podjetja za velnes in življenjski slog in nekdanja igralka Gwyneth Paltrow je na prav poseben način obeležila prelomnico, ko je zakorakala v peto desetletje svojega življenja. Gwyneth Paltrow je 50. rojstni dan praznovala obarvana le v zlato barvo, ob tem pa je pokazala kar nekaj drznosti in gole kože.

"Vem, da me bodo pobarvali v zlato barvo in da bom gola. Zelo dobro se počutim ob 50. rojstnem dnevu, vse to pa izraža smisel za energijo in optimizem, ki ju občutim," je povedala na prizorišču fotografiranja. "Gre za izražanje ženstvenosti in zabave," je še dodala. Fotografije je posnel fotograf Andrew Yee , v zlato barvo pa jo je 'odela' umetnica ličenja Lottie .

"Sprejela sem znamenja in ohlapnejšo kožo z gubicami. Sprejela sem svoje telo in opustila potrebo po tem, da sem popolna na pogled in da kljubujem gravitaciji, logiki in človeškosti. Sprejela sem svojo človeškost," je še zapisala dobitnica oskarja, ki je že leta 2014 v enem izmed intervjujev dejala: "Všeč so mi moje gubice in všeč mi je, kar vidim. Seveda se tudi jaz kdaj znajdem tako razpoložena, da vidim samo svoje pomanjkljivosti, a se zares trudim, da tega ne bi počela in bi bolj cenila neverjetno življenje, ki sem ga živela, in vse, kar sem se naučila. Všeč mi je, da je vse to zapisano na mojem obrazu."

Kljub samozavesti pa je zvezdnica leta 2020 v posnetem pogovoru s svojo materjo Blythe Danner in hčerko Apple priznala, da je staranje težko: "Vsekakor je to proces, in ko vidiš, da se ti je obraz začel spreminjati, se včasih ne počutiš najbolj lepa na svetu. Ironično ob tem pa je, da je to tudi čas, ko se imaš zelo rad in si si všeč. Zato se v sebi počutiš zares lepa."